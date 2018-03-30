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Задержан собственник здания ТЦ в Кемерово

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По делу о пожаре в "Зимней вишне" задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Торговый центр принадлежал возглавляемому женщиной предприятию, передает "360". По данным следствия, Богданова была осведомлена об уровне обеспечения пожарной безопасности в "Зимней вишне" и отвечала за ее соблюдение.

30 марта 2018, 08:06

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