Педофил три года насиловал девочку на глазах у матери-артистки

Полиция Санкт-Петербурга задержала 40-летнего жителя города. Педофил три года насиловал дочь артистки капеллы, приходя в ее квартиру в центре Северной столицы.

Мать девятилетней девочки обратилась в центр восстановительного лечения детей с нарушениями психики. Артистка Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга рассказала полицейским о том, что ее знакомый в 2015-2018 годах домогался дочери.

Как сказано в сообщении Следственного комитета, в течение трех лет в квартире певицы на Загородном проспекте "малознакомый мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери". Полиция задержала предполагаемого педофила.

Как сообщает "Мойка78", это мужчина 1978 года рождения, проживающий на улице Шаврова, нигде не работающий. Каким образом мужчина попадал в квартиру артистки, какие их связывали отношения – заявительница не уточнила. С ребенком работают психологи.

Несколькими днями ранее стало известно о том, что в Петербурге 13-летняя школьница готовится родить от насильника. Подросток находится на шестом месяце, однако выяснилось это только сейчас.

На девочку напали осенью прошлого года в парадном дома на Комендантском проспекте. Полиция возбудила уголовное дело и задержала 19-летнего подозреваемого.

Dni.Ru также сообщали о том, что в Татарстане мужчина 165 раз изнасиловал падчерицу. Известно, что 36-летнего педофила осудили на 15 лет колонии строгого режима.

Суд установил, что с октября 2010 года, оставаясь наедине с девочкой, он насиловал ее. Матери о действиях отчима пострадавшая рассказала лишь в апреле 2017 года. После этого мужчину задержали.

