На почте воровали пенсии мертвых россиян

Почти миллион рублей украла бывшая сотрудница "Почты России". Мошенница умудрялась получать деньги за умерших пенсионеров.

Прокуратура в Петрозаводске утвердила обвинительное заключение в отношении экс-сотрудницы "Почты России". Как выяснило следствие, чуть более чем за год – с февраля 2016-го по апрель 2017-го – женщина подделала 50 платежных поручений и присвоила 893 тысячи рублей. Уголовное дело направлено в суд Петрозаводска для рассмотрения по существу.

Преступление раскрылось после того, как несколько пенсионеров не получили деньги и написали жалобы. Руководству пришлось провести внутреннее служебное расследование. Как выяснилось, мошенница отмечала пожилых людей, которые по каким-либо причинам не являлись вовремя за пенсией.

Выждав некоторое время, женщина подделывала их подпись в поручении на доставку выплат. Женщина расписывалась и за пенсионеров, которые на тот момент уже умерли, передает портал КарелInform.ru.

Публикация от Фрязинское информагентство (@infryazino) 30 Мар 2018 в 4:13 PDT

Тем временем в Бурятии "Почта России" планирует наладить доставку корреспонденции с помощью дронов. Первая экспериментальная доставка стартует 2 апреля в Улан-Удэ. В церемонии запуска примут участие глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор "Почты России" Николай Подгузов.

Беспилотный рейс отправится с площадки отделения почтовой связи в 105-м микрорайоне столицы республики, а финиширует в селе Тарбагатай. Это первый опыт по доставке почтового груза с помощью дрона в истории компании. В дальнейшем эти аппараты планируется использовать для доставки грузов в труднодоступные районы страны.