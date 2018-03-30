Школьницы упивались жестоким избиением девочки из-за парня

Инцидент произошел в городе Ленинске Волгоградской области. Видеозапись издевательств появилась в Сети.

По предварительным данным, школьницу избили из-за молодого человека, которому она периодически звонила, передает Life.ru. В то время пока одна хулиганка бьет девочку ногами, другая снимает происходящее на мобильный телефон. Жертва лежит в снегу время лежит в снегу, а за кадром слышны призывы "Бей ее, лупи". Присутствующие явно упиваются происходящим. Известно, что по факту публикации в Сети видео жестокой драки полиция региона уже проводит проверку, сообщает РИА Новости.