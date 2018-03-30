В Подмосковье пассажирский лайнер чудом избежал крушения

В небе над Московской областью 30 марта едва не произошла авиакатастрофа. Самолет Airbus A319 "Чешских авиалиний" чуть не столкнулся с Falcon 900 авиакомпании Abelag Aviation.

В опасной ситуации удалось разобраться диспетчеру. Он предупредил пилотов о резком сближении и дал команду одному из бортов срочно начать набор высоты. В результате инцидента никто не пострадал, передает "Ридус" со ссылкой на осведомленный источник. Информацию о случившемся подтвердили в Госкорпорации по организации воздушного движения.