Заперший детей Вострикова в "Зимней вишне" попал на видео

Пожар в Кемерово: погибли дети Госпитализация Осина Эксклюзив Покушение на предателя Скрипаля Дом-2

Самое читаемое

Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
партнеры
Суббота 31 марта
Лента новостей
11:07
Нелепые наряды вечно молодой Натали
10:47
У безработного москвича украли внедорожник за 5 млн
09:58
"Идеальна поза кошечки": Шокирующие истории о сексе в "Доме-2"
09:56
Грабитель ударил 31-летнюю москвичку ножом в живот
21:58
Кто толкает мир к войне: дело Скрипаля как старт обратного отсчета
21:57
Алкоголик Осин выпрашивает копеечку на жилье
21:50
Отъевшегося на курорте Николаева перепутали с барсуком
21:42
"Юный ангел": сын Преснякова и Подольской покорил россиян
21:18
Устроивший стрельбу Витас прячется от разъяренных соседей
20:50
Исхудавшая Муцениеце молит о помощи
20:46
Американцы сбежали из Петербурга под звон посуды
20:30
К чему снятся тараканы
20:14
В Москве пьяный пассажир избил кондуктора
19:45
Любовник Волочковой исчез после позорных плясок
19:28
Звезда "Дома-2" бежит из России с детьми на руках
19:16
ЦРУ в истерике атакует российских дипломатов непристойностями
19:06
Шварценеггеру провели экстренную операцию на сердце
18:09
Красотка из "Дома-2" полностью разделась для фото
18:04
Умерла народная артистка России Наталья Попович
18:01
Вкладчики "МММ" устраивают Мавроди тайные похороны
17:32
"ЕР" выступила за ужесточение пожарного надзора
17:23
Россия высылает украинских дипломатов
16:29
Хлеб в десятки раз токсичнее кофе
16:05
Совет на выходные
16:03
Неузнаваемый Евгений Осин теряет память
15:52
Еда из кафе и ресторанов признана опасной
15:51
Макрон подставил Терезу Мэй
15:49
"Постоянно наклоняют": Лукашенко после траура закатил истерику Москве
15:42
Обложили со всех сторон: Запад готовится к войне с Россией
15:32
Сказочное богатство пенсионерки Пугачевой разозлило народ
15:31
Россия вышвырнула польских дипломатов
15:25
Володин советует Западу остепениться
15:25
Воробьев с перекошенным от паралича лицом шокировал врачей
15:23
В Москве с высоты шестого этажа рухнул балкон
15:16
Вечно голодная 172-килограммовая девочка стала королевой красоты 
15:16
Мавроди хотят похоронить в космосе
15:14
В Подмосковье мальчик умер из-за отравления "лимонадом"
15:06
Главные события Москвы с 30 марта по 6 апреля
14:58
На почте воровали пенсии мертвых россиян
14:50
Клара Новикова оправдалась за спектакль в день скорби по сгоревшим детям
14:42
Когда в Москве потеплеет
14:19
Потрясенные медики спасают отравившегося Осина
14:16
Педофил три года насиловал девочку на глазах у матери-артистки
14:13
Юморист Александр Морозов выбрал смерть для своего отца
13:57
В Петербурге после жестокого избиения соседом скончалась 80-летняя старушка
13:51
Володин отдал на благотворительность половину доходов
13:50
Американские дипломаты бегут из Петербурга с пакетами из "Пятерочки"
13:49
Новый детский сад в Щербинке готов к приему воспитанников
13:45
Актер из "Универа": Меня сбили Mercedes и Lada
13:41
Евгения Осина срочно положили в больницу
13:31
"Нафтогаз" назвал руководство "Газпрома" котиками
13:27
Странный жест Навки покоробил россиян
13:22
Финансовый кризис подкосил Сергея Дроботенко
13:08
"Светлана" прошла под фиолетовой веткой метро
12:58
В Москве у актера из "Папиных дочек" украли гобой
12:50
В Москве попрощались с Олегом Анофриевым
12:40
Воробей перепутали с Пугачевой
12:38
Дочь Скрипаля внезапно поправилась
12:31
На фоне кемеровской трагедии в Перми умолчали о страшном пожаре в школе
12:28
Водитель сбил мужчину на зебре и скрылся
12:09
На юг Москвы придет новая ветка метро
12:09
Взбешенный Кобзон покрыл отборным матом телевизионщиков
11:53
Что с лицом: Заворотнюк стала копией Бабкиной
11:44
Брат глумившегося над трагедией украинца оказался продавцом детского порно
11:44
Приревновавшая Cтриженова ушла от мужа
11:35
Под Москвой горят бытовки
11:32
Где покупать брендовые вещи со скидками
11:28
Раскрыты секреты нового сезона "Игры престолов"
11:15
Печальный Збруев: Не могу переступить через себя
11:08
Как помочь пережившим трагедию
10:59
Подруга раскрыла новые данные об отношениях Табакова с дочерью
10:55
Шутки в сторону: "Уральские пельмени" собирают Нетиевского в тюрьму
10:35
По делу о пожаре в "Зимней вишне" задержан чиновник
10:22
Россиянам грозит вирус-убийца
10:13
Известный музыкант полностью излечился от рака
09:50
В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой
09:49
За пользователями WhatsApp установили слежку
09:29
Располневший Витас изменился до неузнаваемости
09:14
В Москве пешехода зажало между платформой и электричкой
09:07
Одержимая 77-летняя балерина шокировала танцами
09:06
Вызывает рак: кофе признали смертельно опасным напитком
08:58
Гостиный Двор: жемчужина в центре Москвы
08:41
Голая Бузова опозорилась после трагедии в Кемерово
08:32
Трамп опустился до угроз Путину
08:32
"Они ведут себя как жертвы": месть России взбесила Белый дом
08:21
Востриков после беседы с Тулеевым заявил о заговоре майданщиков
08:06
Задержан собственник здания ТЦ в Кемерово
22:12
Куда любовник внучки Брежневой дел наследство вождя
22:07
МЧС завершило разбор завалов в "Зимней вишне"
22:02
Брекзита не будет: казалось бы, причем тут Скрипаль
21:58
"Сбежали за 4 минуты": охранников кемеровского ТЦ распекли за трусость
21:49
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток
21:46
В Волоколамском районе вводят режим ЧС
21:40
Садальского возмутила фальшивая скорбь о жертвах трагедии в "Зимней вишне"
21:35
Хэштег #MeToo стал социальной технологией и оружием
21:32
Раскрыта тайна пропавших минут на первом видео пожара в Кемерово
21:31
В московском метро умер мужчина
21:12
К чему снятся руки
20:56
Пропавшего при пожаре в Кемерово нашли в техникуме
20:53
Москва готовит бомбу в ответ на высылку дипломатов
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Подонки выкрали у потерявшего семью Вострикова самое дорогое
Новый провал Виталины Цымбалюк-Романовской
Востриков после беседы с Тулеевым заявил о заговоре майданщиков
Игорь Востриков винит в трагедии самих погибших: Они промедлили
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток
Приревновавшая Cтриженова ушла от мужа
Регионы

Заперший детей Вострикова в "Зимней вишне" попал на видео

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" троих детей, жену и сестру опубликовал видео с камер наблюдения. В объектив попал момент эвакуации кинотеатра.
прочитано 1156 раз

На кадрах видно, что посетители ТЦ не сразу поняли, что начался пожар. Люди не спеша идут по коридору, а сотрудники кинотеатра только 30 секунд секунд начинают оповещать о ЧП тех, кто сидит в зале.

Внезапно коридор наполняет черный, густой дым. В кадре появляется мужчина крепкого телосложения, он принимает роковое решение – закрыть дверь в зал.

Напомним, что сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека.

31 марта 2018, 11:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

64 оборванные жизни: фото жертв пожара в "Зимней вишне"

567

комментарии

Политика

Кто толкает мир к войне: дело Скрипаля как старт обратного отсчета
Американцы сбежали из Петербурга под звон посуды
ЦРУ в истерике атакует российских дипломатов непристойностями
Трамп опустился до угроз Путину

Шоу-бизнес

Алкоголик Осин выпрашивает копеечку на жилье
Отъевшегося на курорте Николаева перепутали с барсуком
"Юный ангел": сын Преснякова и Подольской покорил россиян
Устроивший стрельбу Витас прячется от разъяренных соседей

Проишествия

Известного певца нашли мертвым в собственном доме
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами

Lifestyle

Раскрыты секреты нового сезона "Игры престолов"
Известный музыкант полностью излечился от рака
Одержимая 77-летняя балерина шокировала танцами
Как российская певица стала звездой мультфильмов
Регионы

Подонки выкрали у потерявшего семью Вострикова самое дорогое

Житель Кемерово рассказал о происшествии
Шоу-бизнес

Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток

Что случилось с любимой артисткой
Шоу-бизнес

Приревновавшая Cтриженова ушла от мужа

Телеведущей не понравилось, что любимый утешает красотку
Шоу-бизнес

Что с лицом: Заворотнюк стала копией Бабкиной

Поклонники едва узнали популярную актрису

Гороскоп

Совет на выходные
Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова
Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина

Фоторепортажи

Воробей перепутали с Пугачевой
Студентка пермского вуза стала самой красивой в мире
50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя
В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"

Спорт

Медведева повторяет роковую ошибку Сотниковой
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

"Пока, люблю вас": Востриков попрощался с детьми за сутки до пожара
Школьницы упивались жестоким избиением девочки из-за парня (видео)
Дым и темнота: видео чудесного спасения детей из "Зимней вишни"
На почте воровали пенсии мертвых россиян
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru