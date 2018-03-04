В подмосковном лесу насмерть замерз пьяный подросток

В лесу в Мытищенском районе Московской области было обнаружено тело 15-летнего подростка, передает Life.ru. Вероятная причина смерти – обморожение, заметили в региональном управлении Следственного комитета. Точный вердикт можно будет сказать только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Удалось восстановить картину произошедшего. Компания из четырех школьников отмечали день рождения одного из них в лесном массиве у деревни Нагорное. Молодые люди употребляли спиртные напитки. Через какое-то время двое подростков покинули компанию. Те, кто остался, почувствовали недомогание. Парень потерял сознание, девушка ушла искать помощь. По факту произошедшего начата доследственная проверка.