В небе над Уралом взорвался суперболид

Жители нескольких регионов Уральского федерального округа стали свидетелями необычного явления в ночном небе. Люди увидели яркую вспышку с голубоватым отблеском.

Специалисты уверены, что причиной яркого взрыва в ночном небе над Уралом стало вхождение на высокой скорости в атмосферу Земли метеорита массой не менее десяти килограммов. "Наблюдение метеоров такой яркости – суперболидов, – довольно редко, и происходит раз в несколько лет из одной точки наблюдения", – цитирует URA.Ru инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева. Очевидцы сняли происходящее на видео.

"Такой метеор мог достичь поверхности Земли, если бы вошел в атмосферу с небольшой скоростью и под углом от 10 до 20 градусов. Но и при этом от него осталось бы не более нескольких процентов от первоначальной массы", – добавил специалист. Суперболид, который увидели жители Урала. по всей видимости полностью сгорел во время взрыва в атмосфере Земли.

