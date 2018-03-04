Под Воронежем загорелся идущий на Украину газопровод

Вблизи населенного пункта Талы на магистральном газопроводе в Кантемировском районе Воронежской области загорелся магистральный газопровод диаметров 1200 миллиметров, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Сообщается, что возгорание было оперативно локализовано. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Подача топлива местным потребителям осуществляется через резервную ветку. По данные телеканала "РЕН ТВ", голубое топливо через этот магистральные газопровод также поставлялось на территорию Украины.