Под Воронежем загорелся идущий на Украину газопровод

Вблизи населенного пункта Талы на магистральном газопроводе в Кантемировском районе Воронежской области загорелся магистральный газопровод диаметров 1200 миллиметров, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Сообщается, что возгорание было оперативно локализовано. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Подача топлива местным потребителям осуществляется через резервную ветку. По данные телеканала "РЕН ТВ", голубое топливо через этот магистральные газопровод также поставлялось на территорию Украины.
Девушке требуется серьезное лечение
Ведущая поделилась с подписчиками своими чувствами, однако те обратили внимание на ее внешний вид
Певец Юлиана не смог лично поздравить своего друга
О романе с целеустремленной девушкой рассказал украинский пианист Олег Полянский