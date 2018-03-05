Очевидцы сняли на видео горящий офис микрозаймов

На остановке общественного транспорта "Центральный рынок" в Уфе загорелся офис микрозаймов, сообщает портал tdnu.ru. Очевидцы сняли на видео клубы дыма, поднимающиеся над местом ЧП во время работы экстренных служб.
Возгорание было ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал.
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