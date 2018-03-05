Под Псковом при пожаре погибли двое маленьких детей

В доме в деревне Песчивка Опочецкого района Псковской области произошел пожар. При тушении спасатели обнаружили тела детей в возрасте двух и четырех лет, передает FlashNord. Сообщается, что взрослые оставили их без присмотра.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной печи.
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