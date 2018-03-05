Под Москвой полиция нашла 2,8 килограмма героина

В городском округе Ступино Московской области полиция изъяла у четырех уроженцев Средней Азии 80 свертков, в которых в общей сложности было 2,8 килограмма героина, передает "Подмосковье сегодня". Злоумышленников отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы. В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что это была совместная операция сотрудников Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и их коллег из ОМВД России по городскому округу Ступино, а также ГУ МВД России по Челябинской области.