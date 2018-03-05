В Челябинске во дворе дома лежал труп школьника с темным прошлым

Во дворе жилого дома в Курчатовском районе Челябинска было обнаружено тело 15-летнего школьника. Специалисты зафиксировали у него травмы, характерные для ДТП.
Более подробная информация появится после судебно-медицинской экспертизы. По информации Ura.ru, подросток имел проблемы с законом из-за участия в кражах и грабежах.
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