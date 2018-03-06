Под Москвой мужчина заманил девушку в гараж и изнасиловал

В Железнодорожном 38-летний мужчина изнасиловал 23-летнюю девушку. Злоумышленник заманил жертву в гараж, где жестоко надругался над ней, передает Пятый канал.
Насильника удалось задержать. Установлено, что он был судим по статьям "Убийство" и "Кража" и находился под административным надзором.
Говорят, мальчик постоянно ходит с подслушивающим устройством
Вывод экспертов: ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости
Родство предстоит определить с помощью ДНК-экспертизы
Балерина уверяет, что 23 года состояла в связи с актером