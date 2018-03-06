Убивший 19 женщин полицейский из Новосибирска умрет в тюрьме

Суд признал виновным 52‐летнего бывшего полицейского Евгения Чуплинского в убийстве 19 женщин. Он приговорен к пожизненному заключению, передает "360".

"Признать Чуплинского Евгения Александровича виновным. Назначить наказание в виде лишения свободы пожизненно с отбытием наказания в колонии особого режима", – цитирует "Газета.ru" судью.

Маньяк орудовал в Новосибирской области с 1998 года. На стихийных свалках и обочинах дорог региона находили фрагменты тел женщин. По факту их обнаружения правоохранители возбуждали уголовные дела, в ходе работы над которыми приходили к выводу, что преступления совершались одним и тем же лицом. 28 апреля 2016 года по подозрению в совершении убийств был задержан Евгений Чуплинский.

