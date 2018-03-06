В Подмосковье застрелили спонсора хоккейного клуба

В подмосковном городе Одинцово неизвестный выстрелил в голову мужчине, который, предположительно, являлся спонсором хоккейного клуба. Пострадавший скончался на месте, передает "360".

Трагедия разыгралась на парковке Ледового дворца. По предварительным данным, убийца был в спортивной куртке, а руках держал хоккейную клюшку.