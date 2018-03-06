Снегоуборщик задавил девочку во дворе дома

Трактор наехал на ребенка во время работ по очистке территории города. Водитель не заметил школьницу, двигаясь задним ходом.

В одном из дворов Ульяновска произошел трагический случай. Трактор "Беларус" расчищал снег, мужчина за рулем начал сдавать назад и не увидел проходившую девятилетнюю девочку. У виновника происшествия 36-летний водительский стаж. В момент ДТП он был трезв, сообщается сайте 360tv.ru. Ребенок госпитализирован. По данным сайта 73online.ru, у школьницы переломаны ноги.

Недавно Dni.Ru описывали жуткие ДТП с участием тракторов. В Башкирии, на автомагистрали М7 около деревни Шарипово легковой автомобиль KIA Ceed потерял управление и залетел под ехавший по обочине трактор. В результате ДТП пострадал маленький ребенок. Сообщается, что от более серьезных травм его спасло детское кресло.

В декабре на подмосковной трассе А108 случилось происшествие с участием автобуса. Водитель, выполнявший рейс из Клина в Большое Щапово, въехал в трактор. В момент столкновения в салоне находились 15 пассажиров, двое из них получили ушибы.

В январе сообщалось, что в Магнитогорске тракторист, двигаясь со скоростью 14 километров в час, сбил на пешеходном переходе 70-летнюю пенсионерку. Женщина получила перелом плечевой кости, а в отношении водителя возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека из-за нарушения правил дорожного движения.

700 тысяч рублей выплатит матери погибшего на производстве рабочего Западно-Сибирская сервисная компания. Решение о денежной компенсации принял Ишимайский межрайонный суд Башкирии. 20-летний парень работал помощником бурильщика. В мае 2013 года при переустановке оборудования на новую площадку он оказался зажатым между подъемным агрегатом и сдававшим назад трактором. От полученных травм рабочий скончался. Суд приговорил водителя трактора к году лишения свободы.