Автоледи разбила свою машину топором на глазах полиции

Башкирка разгромила свою машину на глазах у полицейских. Видео этого странного случая попало в Сеть.

В Стерлитамаке сотрудники ДПС остановили подозрительно двигающийся автомобиль, за рулем которого была женщина. Инспекторам показалось, что автоледи пьяна. Вызвали эвакуатор. Когда даму попросили выйти из машины, та, недолго думая, схватила топор и начала громить свою машину, сообщает сайт tdnu.ru.

В ярости неизвестная разбивала стекла, рубила обшивку, царапала руль, не обращая внимания на инспекторов. Все это время в машине находился ошарашенный ребенок. Немного остыв, дама спокойно забрала свои вещи и вышла. Но уйти далеко ей не дали сотрудники полиции. Ехать в отделение нарушительница не желала, поэтому в полицейский автомобиль ее пришлось усадить насильно. Видео инцидента засняли случайные прохожие и сами сотрудники дорожной полиции.