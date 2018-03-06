Похитителя котенка пытали утюгом и ограбили

Мужчину истязали за присвоение животного. Пострадавший обратился в полицию, злоумышленников нашли по горячим следам.

22-летний житель Воронежской области приехал в гости к приятелям в областной центр. Там на него напали двое неизвестных. Они пытали жертву раскаленным утюгом, а позже, отняв у парня мобильный телефон и пять тысяч рублей, скрылись. Несчастный обратился в полицию.

В ходе оперативно-разыскных действий личности злоумышленников были установлены. Ими оказались ранее судимый за аналогичное преступление 27-летний житель Воронежской области и 23-летний житель Липецкой области.

Подозреваемых быстро задержали, после чего они разъяснили сотрудникам правопорядка мотивы своего поступка. Мужчины решились на преступление из мести: пострадавший якобы обидел девушек, он забрал у них котенка и денежные средства, сказав, что вернет. Но долги так и не отдал.

Подозреваемые арестованы, они уже дали признательные показания. Возбуждено несколько уголовных дел.

Всего неделю назад Dni.Ru освещали чудовищный случай. В Уфе местного жителя похитили и приковали на кладбище из-за 30 миллионов рублей. В разбое, похищении человека и покушении на убийство обвиняют уроженца Гафурийского района. По данным следствия, злоумышленники похитили жителя Уфы, погрузив в багажное отделение автомобиля. Чтобы подавить сопротивление, похитители выстрелили из пневматического пистолета в грудь и бедро, а затем в голову жертвы. Доставив мужчину на Северное кладбище, сообщники украли у пенсионера мобильный телефон и десять тысяч рублей. После этого пристегнули наручниками к могильной ограде, подожгли автомобиль и скрылись с места преступления.