В Ростове задержали маньяка с кинжалом (видео)
Как сообщают очевидцы, мужчина ходил по улице около 40 минут. По предварительным данным есть раненые, два человека были госпитализированы. "Какой-то сумасшедший кидается на всех с ножом. Ранил при мне одного человека. Мужчину увезли на скорой. Говорят, есть еще раненый, но я его не видел", – сообщил свидетель.
Также стало известно, что подозреваемый мог находиться в состоянии наркотического опьянения, передает РЕН ТВ.
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