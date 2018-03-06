В Ростове задержали маньяка с кинжалом (видео)

В сеть попало видео задержания мужчины, который нападал на прохожих с кинжалом в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, злоумышленник успел ранить нескольких человек, после чего был задержан правоохранителями.

Как сообщают очевидцы, мужчина ходил по улице около 40 минут. По предварительным данным есть раненые, два человека были госпитализированы. "Какой-то сумасшедший кидается на всех с ножом. Ранил при мне одного человека. Мужчину увезли на скорой. Говорят, есть еще раненый, но я его не видел", – сообщил свидетель.

Также стало известно, что подозреваемый мог находиться в состоянии наркотического опьянения, передает РЕН ТВ.















