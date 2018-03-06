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В Ростове задержали маньяка с кинжалом (видео)

Фото: pixabay.com
В сеть попало видео задержания мужчины, который нападал на прохожих с кинжалом в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, злоумышленник успел ранить нескольких человек, после чего был задержан правоохранителями. 
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Как сообщают очевидцы, мужчина ходил по улице около 40 минут. По предварительным данным есть раненые, два человека были госпитализированы. "Какой-то сумасшедший кидается на всех с ножом. Ранил при мне одного человека. Мужчину увезли на скорой. Говорят, есть еще раненый, но я его не видел", – сообщил свидетель.

Также стало известно, что подозреваемый мог находиться в состоянии наркотического опьянения, передает РЕН ТВ.





Автор: Михаил Вштанов6 марта 2018, 20:26

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