Первый Саратовский экономический форум прошел с размахом

Короткая рабочая неделя в Саратове стартовала с масштабного события – в городе прошел первый межрегиональный экономический форум "Движение только вперед". Мероприятие объединило представителей власти и бизнеса из российских регионов, а также потенциальных инвесторов из-за рубежа. Площадка работала в течение двух дней – 5 и 6 марта. В заключительный день на форум приехал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который оказывает всяческую поддержку мероприятию. Его результаты навели организаторов на мысль, что форум должен и имеет все шансы стать ежегодным.





Первый же форум, прошедший в Саратове, стал весьма представительным: на него в город приехали инвесторы, предприниматели, чиновники федерального, регионального и местного уровней, законодатели разного ранга, представители экспертного сообщества, общественных организаций. В рамках мероприятия его гости могли принять участие в целом ряде мероприятий. Работа была организована на семи площадках и завершилась общим пленарным заседанием. Темы обсуждались самые разные: промышленность и сельское хозяйство, высокие технологии, туризм. Всего за два дня было заключено около двух десятков соглашений о сотрудничестве, сообщил губернатор региона Валерий Радаев. Эти документы должны стать базой для дальнейшего толчка в развитии саратовских предприятий.



Выступая перед участниками форума, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что у мероприятия должен быть "конкретный результат" с учетом всех подписанных соглашений. По его словам, важно, чтобы подобные форумы проводились повсеместно. "Что касается Саратовской области, было бы еще важнее, чтобы у нас с вами был конкретный результат. И этот результат возможен, учитывая подписанные соглашения, которые огласил губернатор, – отметил спикер нижней палаты парламента. – Это соглашения в рамках государственно-частного партнерства, ряд проектов можно запустить уже в этом году".

По мнению Володина, следующий форум в Саратове должен начаться с подведения итогов реализации проектов, соглашения по которым были заключены в 2018 году. "Этот экономический форум – сосредоточение перед движением, выработка направления, – подчеркнул он. – Следующий форум начинаться должен с того, чтобы подвести итоги предыдущего".

"Саратовский экономический форум – это поддержка тех, кто занимается делом, кто ведет бизнес, кто ставит новые задачи".

Вячеслав Володин напомнил, что в России есть регионы, которые ранее были дотационными, но смогли выйти на высокие экономические показатели. Аналогичный прорыв должна совершить и Саратовская область, уверен он. В качестве одного из вариантов сотрудничества спикер Госдумы назвал международное взаимодействие на уровне бизнеса, например, с Южной Кореей, представители которой участвовали в форуме. Не менее интересным и взаимовыгодным может оказаться и дальнейшее развитие отношений с Ираном, чья делегация также приехала в Саратов.





Стоит подчеркнуть, что Саратовской области не только есть чему поучиться у коллег из других регионов и стран, но и есть чем поделиться. Так, в рамках форума Вячеслав Володин представил иностранным гостям масштабные проекты, которые в настоящее время реализуются на территории региона. В их числе новый аэропорт в селе Сабуровка, который будет носить имя Юрия Гагарина. Открытие, скорее всего, состоится в апреле следующего года, ко Дню космонавтики.





Помимо этого, в регионе могут быть реализованы и другие, чуть менее масштабные, но не менее амбициозные проекты. Так, например, в Саратове в будущем может появиться метро. Правда, для начала легкое. На это необходимо 10 миллиардов рублей, сообщил советник президента компании "Транспортные системы" Андрей Шестопалов. По его словам, для новых районов крупных городов региона транспортная проблема весьма актуальна. Он отметил, что Саратов и Энгельс являются очень большими городами, с серьезным потребительским рынком.

Помимо этого, региональные власти обсуждали с другими участниками форума и ряд других проектов. Так, именно в рамках мероприятия были заключены соглашения о строительстве аквапарка, магазинов, распределительного центра и подписан ряд других документов. В рамках них, в частности, пройдет модернизация трамвайной сети, будет организовано строительство участка "шелкового пути", распределительного центра и столь ожидаемого саратовскими детьми аквапарка. Кстати, этот развлекательный центр даст региону не только новую точку притяжения, но и дополнительные три сотни рабочих мест. Срок строительства комплекса водных развлечений составит примерно три года.





Подводя итоги Саратовского экономического форума, Вячеслав Володин отметил, что в области необходимо создавать такие механизмы, "которые бы позволили стать регионом-донором, промышленным регионом". "Мы говорим с вами о создании новых рабочих мест, но тут опять все в наших руках, коллеги, - сказал он, обращаясь к участникам мероприятия".

"Регион, который может предоставить возможность, площадку для развития бизнеса, должен более рачительно относиться к этому".

Напомним, первый экономический форум в Саратове проходил 5 и 6 марта, за два дня его посетили сотни представителей бизнеса и органов власти. На протяжении двух дней, которые он шел, работала выставка инвестпроектов, являющихся приоритетными для развития региона и проектов в инфраструктурной области, для участия в которых региональные власти хотели бы привлечь инвесторов или концессионеров.