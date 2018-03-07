Пенсионер притворился котом и был убит братом

Следственный комитет Новокузнецка расследует убийство, совершенное на бытовой почве. Житель Кузбасса забил палкой родственника, который не пользовался туалетом и справлял нужду прямо на пол, обвиняя домашнего питомца.

В одной из квартир на улице Тузовской Кемеровской области найден труп 60-летнего горожанина с признаками насильственной смерти. Следствие установило, что с ним расправился его 47-летний младший брат, проживавший в соседней комнате.

По информации правоохранителей Новокузнецка, между родственниками возник конфликт из-за асоциального поведения старшего. Сообщается, что он нигде не работал, злоупотреблял выпивкой, а также отказывался пользоваться туалетом по его прямому назначению.

Нужду пенсионер предпочитал справлять в цветочные горшки и целлофановые пакеты, которые потом выкидывал в окно. В день инцидента мужчина испражнился прямо на пол, сообщает портал City-N.ru. Когда пенсионера упрекнули другие жильцы, он заявил, что фекалии оставил домашний питомец.

"Такое вызывающее поведение послужило причиной конфликта, в ходе которого младший из родственников применил к старшему физическое насилие", – говорится в материалах следствия. Сейчас в рамках расследования проводятся экспертизы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщил следователь Артем Афонин.

Новость о совершенном преступлении вызвала волну насмешек и шуток в Сети. Некоторые пожалели кота, который сожительствовал с такими безумцами, другие предположили, что пострадавший пенсионер не просто так отказывался пользоваться туалетом. "А где фото унитаза? Подозреваю, что корень зла в нем", – высказался один из интернет-юзеров. "Узнаю родной Кузбасс!" – добавил другой комментатор.