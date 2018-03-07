Безумные регионы: семиклассники устроили погром на кладбище под Нижним Тагилом

Серийный поджигатель из Тобольска, сожженный под Кировой язычник и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.



В Нижнем Новгороде 1 апреля состоится региональный чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага", сообщает NewsNN. Состязание пройдет в местном торгово-развлекательном центре "НЕБО". Победитель турнира станет обладателем новой модели iPhoneX, а призеры, занявшие второе и третье места, будут вознаграждены экшн-камерой и беспроводной акустической колонкой JBL. Атмосферу соревнований создадут бойцовский ринг, а также профессиональные рефери.

В Кировской области сожгли язычника по его завещанию. Его последователи 1 марта предали его труп огню на погребальном костре. Они заявляют, что такова была последняя воля покойного. Ритуал был проведен в деревне Весенево Шабалинского района. Выяснилось, что незадолго до смерти мужчина действительно составил завещание, в котором изложил свое желание, заверив документ у нотариуса, пишет Newizv.ru.

В Ростове-на-Дону на Текучевском мосту произошло три автоаварии, в которых повреждения получили аж 18 автомобилей. Виною ДТП стала гололедица. К счастью, никто не пострадал. В данный момент проводится проверка, передает RostovGazeta.

По информации Tagilcity.ru, подростки устроили погром на кладбище в селе Покровское под Нижним Тагилом. Трое семиклассников сломали 41 надгробие. Задержанные юные вандалы рассказали, что пришли на кладбище за конфетами. Сначала мальчики случайно уронили одно из надгробий, после чего принялись пинать другие памятники. С подростками и их родителями провели профилактическую беседу. Позже будет решаться вопрос о восстановлении надгробий и возмещении нанесенного ущерба родственникам умерших.

В Татарстане депутат с женой похитили почти пять миллионов рублей, передает Inkazan.ru.Уголовное дело возбуждено в отношении чиновника села Муслюмово Игоря Бубекова и его супруги – главы финансово-бюджетной палаты исполкома района Наили. Их подозревают в мошенничестве и превышении полномочий. По версии следствия, Бубеков, который является директором и учредителем ООО "Тимерче" и ООО "ЭлектроАрматура" вместе со своей благоверной украли бюджетные средства, выделенные на изготовление арочного и вантового моста для набережной реки Ик.

Житель Тобольска предан суду за поджог в трех многоквартирных домах, сообщает Nashgorod.ru. По данным следствия, ранее судимый 33-летний мужчина уже совершал подобные действия из хулиганских побуждений. В течение трех месяцев электроснабжение зданий осуществлялось по аварийной линии. Восстановление сетей связи продолжается по сей день. За содеянное злоумышленнику может грозить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

В Омске 15-летний внук попытался украсть из сейфа 83-летнего деда 1,6 миллиона, передает "Город55". Ночью пенсионер проснулся от того, что услышал посторонние звуки. Войдя в комнату, где в хранились деньги, пожилой омич застал злоумышленников, которые при виде хозяина квартиры скрылись. Тем не менее, мужчина успел узнать в одном из молодых людей своего внука. Выяснить, несовершеннолетний уговорил своего 20-летнего ранее судимого за кражи и грабежи приятеля совершить преступление.

Дорожники Удмуртии соревновались в баскетболе погрузчиками и забивании гвоздей ковшом экскаватора, сообщает Udm-info.ru.Кроме того, участники строили пирамиды из бочек. Свое мастерство они показали в шести номинациях. Завершилось состязание убедительной победой Малопургинского дорожного управления.

На юге Волгограда прохожий выстрелил из пистолета в пьяного 16-летнего подростка, попав ему в шею, пишет портал Novostivolgograda.ru. Девятиклассник попал в больницу после конфликта с прохожим, который произошел возле дома №17 по проспекту Канатчиков. Школьник вместе с двумя товарищами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не дали пройти домой 33-летнему мужчине – работнику вагонного депо. Сначала возникла словесная перепалка, после чего один из подростков толкнул прохожего. Мужчина разозлился и, не справившись с эмоциями, достал травматический пистолет МР-80-13Т и выстрелил. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

В Уфе строительную фирму оштрафовали за отсутствие интернет-сайта, передает Mkset.ru. Компании "Океан" придется заплатить 200 тысяч рублей, а ее директору пять тысяч. Фирму привлекли к административной ответственности по статье "Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости".

Полицейские Стерлитамака задержали ранее судимого жителя Уфы, подозреваемого в причинении телесных повреждений водителю маршрутки, сообщает ToDayNewsUfa. 24-летний злоумышленник избил мужчину монтировкой. По словам задержанного, незадолго до инцидента он употребил спиртное в кафе на улице Артема, после чего сел в маршрутное такси, с водителем которого у него произошел словесный конфликт. Молодой человек дал признательные показания и в настоящее время находится под подпиской о невыезде.