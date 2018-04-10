Тулеев получил высокий пост в парламенте

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал главой Совета народных депутатов Кузбасса. За избрание Тулеева новым председателем парламента проголосовали на внеочередной сессии во вторник, 10 апреля, передает "360".
Кандидатуру бывшего главы области одобрили 38 депутатов из 39. Голосование прошло тайно, Тулеев был единственным кандидатом.
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