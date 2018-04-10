Пристыженное МЧС ринулось искать забытые куски тел на месте крушения Ан-148
Около 100 человек задействованы в поисках останков жертв трагедии. Добраться туда можно только пешком в резиновых сапогах, поскольку все подходы к месту крушения самолета размыты.
"Поле оцеплено по периметру. Губернатор Оренбургской области тоже отправился на место поисков. Эксперты сейчас осматривают территорию рядом с мемориалом. Там родные обнаружили останки и вещи погибших… Все, что находят, спасатели и следователи собирают в пакеты", – передает Telegram-канал LifeShot. Искать забытые фрагменты тел и вещи спасатели ринулись после того, как их пристыдили родственники погибших.
Так, 9 апреля близкие жертв заявили, что на месте крушения до сих пор остаются фрагменты тел. Дочь пассажирки злополучного рейса Юлия Синицына добавила, что территория не огорожена, туда можно свободно пройти, и представители каких-либо служб там не дежурят.
Позже девушка сообщила, что отряд МЧС прошел по полю и сказал, что все собрано. Она заверила, что спасатели плохо искали, без собак, а оставшиеся фрагменты тел очень мелкие.
Напомним, катастрофа произошла, когда Ан-148 летел из Домодедово в Орск. Погиб 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
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