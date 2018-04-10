Пристыженное МЧС ринулось искать забытые куски тел на месте крушения Ан-148

К месту авиакатастрофы в Подмосковье 10 апреля прибыла дополнительная группа спасателей МЧС. Они повторно обследуют периметр падения пассажирского лайнера Ан-148 "Саратовских авиалиний", рухнувшего 11 февраля.

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