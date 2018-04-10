Потерявший семью при пожаре Востриков в бешенстве от назначения Тулеева
Востриков уверен, что избрание Тулеева неэффективно. По его мнению, после случившейся трагедии экс-губернатор должен был совсем уйти из политики.
"При полной коррумпированности нашей администрации он должен был либо сам уйти, либо должен был быть отстранен", – цитирует Игоря Вострикова радиостанция "Говорит Москва". Кемеровчанин в бешенстве от того, что Аман Тулеев сохранил за собой не только дачу и резиденцию, но и пенсию – три миллиона рублей в год.
"И суть-то в том, что он весь бизнес у нас подмял под себя. Денег там немерено. А он решил за собой все эти полномочия оставить", – возмутился Востриков. Он добавил, что в ходе общественной работы не собирается оказывать влияния на политическую ситуацию в регионе, отметив, что его "все пытаются притянуть по максимуму в политику".
Напомним, экс-губернатор Кузбасса 10 апреля был избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Аман Тулеев являлся главой региона более 20 лет. Подал в отставку 1 апреля в связи с крупным пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта. Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
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