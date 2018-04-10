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Регионы

Потерявший семью при пожаре Востриков в бешенстве от назначения Тулеева

Аман Тулеев. Фото: Данил Айкин/ТАСС
Кемеровчанин Игорь Востриков, у которого в ТЦ "Зимняя вишня" погибли супруга, трое детей и сестра, высказался об избрании экс-главы Кузбасса Амана Тулеева на новый пост. Мужчина заявил, что резко негативно воспринимает назначение бывшего губернатора региона председателем парламента Кемеровской области.
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Востриков уверен, что избрание Тулеева неэффективно. По его мнению, после случившейся трагедии экс-губернатор должен был совсем уйти из политики.

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Аман Гумирович Тулеев

Аман Гумирович Тулеев Экс-губернатор Кемеровской области

"При полной коррумпированности нашей администрации он должен был либо сам уйти, либо должен был быть отстранен", – цитирует Игоря Вострикова радиостанция "Говорит Москва". Кемеровчанин в бешенстве от того, что Аман Тулеев сохранил за собой не только дачу и резиденцию, но и пенсию – три миллиона рублей в год.

"И суть-то в том, что он весь бизнес у нас подмял под себя. Денег там немерено. А он решил за собой все эти полномочия оставить", – возмутился Востриков. Он добавил, что в ходе общественной работы не собирается оказывать влияния на политическую ситуацию в регионе, отметив, что его "все пытаются притянуть по максимуму в политику".

Напомним, экс-губернатор Кузбасса 10 апреля был избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Аман Тулеев являлся главой региона более 20 лет. Подал в отставку 1 апреля в связи с крупным пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта. Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

Автор: Валерия Нарская10 апреля 2018, 12:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

64 оборванные жизни: фото жертв пожара в "Зимней вишне"

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