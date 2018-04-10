На месте крушения Ан-148 нашли 13 фрагментов

Под Москвой на месте крушения Ан-148 найдено 13 фрагментов самолета, сообщает РИА Новости. Следователи проводят дополнительные осмотры.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, таяние снега дало объективную возможность для организации дополнительных осмотров места трагедии. "В целях обеспечения целостности обстановки на месте крушения, а также во избежание незаконных действий, в том числе направленных на оскорбление памяти погибших, организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции", – цитирует Петренко "360".



