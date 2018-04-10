Безумные регионы: участник богословского диспута в Петербурге впал в кому

Битва в Петербургской мечети, потерявший лицо Ленин в Удмуртии и кража 65 миллионов в Уфе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

12 интернет-сайтов с незаконной информацией заблокировала транспортная прокуратура Нижнего Новгорода. На страницах посетителям предлагалось приобрести поддельные дипломы, удостоверения, свидетельства учебных заведений транспортной отрасли – в том числе на право управления маломерными судами. Также рассказывалось о способах изготовления в домашних условиях холодного оружия и пропагандировалось смертельно опасное увлечение современной молодежи – "зацепинг". Прокуратура направила заявление в суд, который его удовлетворил, передает NewsNN.ru

Шумный богословский диспут в старейшей мечети Санкт-Петербурга перешел в потасовку и завершился комой одного из спорщиков. Активный участник перепалки уже задержан полицией Петроградского района. 20-летний прихожанин мечети в пылу спора ударил 70-летнего аксакала. Скорая доставила богослова в Мариинскую больницу, сообщает Newizv.ru

В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону 10 апреля вынесли приговор двум жительницам города. Обвиняемых осудили по статье "Террористический акт". Девушки 22 и 27 лет в 2013 году собрали в интернете 23 050 рублей и перечистили боевикам в Сирийскую Арабскую Республику. "Юлдуз Алиева осуждена на шесть лет общего режима, Анастасия Шилихина проведет в колонии пять лет", – цитирует сообщение суда RostovGazeta.

За попытку вскрыть 10 банкоматов полиция задержала двух жителей Республики Татарстан. Свои эксперименты молодые люди ставили не только в Казани. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, всего злоумышленники повредили шесть банкоматов в столице республики, а еще четыре – в поселке Васильево, селе Верхний Услон, Набережных Челнах и Нижнекамске. Все попытки оказались неудачными. При обыске в домах задержанных нашли электронное устройство для подключения к терминалу, флэш-накопители со специальными программами, радиостанции и приспособления для вскрытия банкоматов. Мужчины полностью признали свою вину, передает Inkazan.ru

В Тюменской области завершено расследование в отношении 43-летней жительницы села Нижняя Тавда. Женщина обвиняется в ложном доносе. В середине февраля дама зашла в гости к бывшему сожителю. Она была уже изрядно пьяна и скандалила. Мужчина вызвал сотрудников полиции, а женщина тем временем сама позвонила в дежурную часть и заявила об изнасиловании. Сообщенные ею факты не подтвердились – так что в отношении "доносительницы" возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф от 100 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок, пишет Nashgorod.ru

Мировой судья судебного участка № 35 в Черлакском районе вынес приговор в отношении двоих жителей Омска. Мужчины 31 и 38 лет признаны виновными в незаконной добыче ценной рыбы, занесенной в Красную книгу. 6 июля 2017 обвиняемые рыбачили на реке Иртыш на моторной лодке, вылавливая сетью рыбу породы нельма. Их задержали сотрудники ФСБ. Суд назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно – с испытательным сроком 1 год, сообщает "Город55".

Владимир Ленин в Сарапуле потерял лицо. У памятника, расположенного возле здания музея истории и культуры Среднего Прикамья в Удмуртии, отпала лицевая часть. Как сообщили сотрудники музея, скульптуру случайно разрушили играющие в снежки дети. Они отметили, что памятник находится в плачевном состоянии, и мог разрушиться даже от малейшего прикосновения. Скульптуру планируют восстановить в ближайшие дни, передает Udm-info.

Сразу два магазина в Екатеринбурге подверглись 10 апреля нападению грабителя. Ворвавшись в одну из торговых точек, вооруженный мужчина выстрелил, чтобы напугать продавцов и потребовал, чтобы ему открыли кассу. Похитив деньги, мужчина скрылся с места происшествия. По словам представителя ГУ МВД по Свердловской области, во втором магазине ничего похитить нападавший не сумел, сообщает Tagilcity.ru

Кровавая трагедия разыгралась в одном из домов по улице Таращанцев в Краснооктябрьском районе Волгограда. У обитателей этой квартиры - 27-летней девушки и ее 59-летнего сожителя – была не очень хорошая репутация среди соседей. Оба перебивались случайными заработками и злоупотребляли спиртным, а в последнее время еще и наркотиками. Предполагается, что коктейль из алкоголя и спайсов и стал причиной невероятной жестокости женщины. Она нанесла не менее 10 ударов ножом своему сожителю – остановилась только, когда мужчина не подавал признаков жизни. Убийца сама позвонила в полицию и сдалась стражам порядка, передает Novostivolgograda.

Двое жителей Уфы осуждены за попытку хищения 65 миллионов рублей. Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-летнего бывшего директора ООО "Урал СТС" и 55-летнего бывшего руководителя ООО "СМИТ". Мужчины заключили между своими фирмами фиктивные договоры и акты о выполнении строительно-монтажных работ на нефтебазе. После чего ООО "СМИТ" через суд взыскало с "Урал СТС" искусственно созданный долг по сделкам, что привело к преднамеренному банкротству предприятия. Подсудимые получили семь лет и четыре года лишения свободы – условно, сообщает Mkset.ru

Культурный отдых на природе окончился заключением под стражу. Жители Белорецкого района Башкирии 19 и 26 лет решили выпить и закусить на свежем воздухе. Алкоголь с собой был, но без шашлыка дело не шло. Под покровом ночи подозреваемые подъехали к дому односельчанки и, проникнув во двор, похитили барана. На следующий день похитители приготовили желанный шашлык, а другую часть мяса продали и купили на них еще алкоголя. Причиненный ущерб любителям жареной баранины пришлось возместить, пишет ToDay News Ufa.