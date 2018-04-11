"ЕР" перезапустила сайт предварительного голосования

"Единая Россия" запустила обновленный сайт предварительного голосования – 2018. Задача портала – предоставить избирателям подробную информацию о предстоящих праймериз. На портале, в частности, размещена информация о том, в каких регионах и городах будет проводиться предварительное голосование, о том, кто занимается организацией и проведением предварительного голосования в регионах, кандидатах, их деятельности и адресах счетных участков.

Обновленный сайт должен помогать как кандидатам, так и всем, кто собирается проголосовать на предстоящих праймериз. Избирателям портал поможет определиться с кандидатом, за которого они намерены отдать свои голоса.



По словам замсекретаря генерального совета "Единой России" Евгения Ревенко, в режиме онлайн можно ознакомиться с биографией, активностью и программой претендентов на звание кандидатов от партии большинства. Кроме того, на портале будет возможность следить за трансляцией дебатов, участие в которых является обязательным для всех участников предварительного голосования.

"Отмечу, что в этом году впервые в регионах будет действовать открытая модель предварительного голосования, которая предусматривает голосование всех совершеннолетних жителей избирательного округа, – сообщил Ревенко. – Кандидатом может стать как член партии, так и беспартийный. Основное требование – отсутствие судимости и активов за рубежом".

Одной из особенностей праймериз-2018 станет то, что особое внимание будет уделено участникам в возрасте до 35 лет, которые ранее не занимались политикой. Для этой категории кандидатов предоставляется возможность принять участие в партийном проекте "Политстартап".





Напомним, в текущем году в России пройдет 77 выборных кампаний в 49 регионах. В 21 из них будут выбирать глав субъектов Федерации, жители 16 регионов будут выбирать депутатов законодательных собраний, в 12 пройдут выборы депутатов административных центров.

Кроме того, жители семи субъектов выберут глав административных центров, пройдут шесть муниципальных кампаний общей численностью 26700 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы в одномандатных округах. Единый день предварительного голосования "Единой России" – 3 июня.