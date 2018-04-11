"ЕР" перезапустила сайт предварительного голосования
Обновленный сайт должен помогать как кандидатам,
так и всем, кто собирается проголосовать на предстоящих праймериз. Избирателям
портал поможет определиться с кандидатом, за которого они намерены отдать свои
голоса.
По словам замсекретаря генерального совета "Единой России" Евгения Ревенко, в режиме онлайн можно ознакомиться с биографией, активностью и программой претендентов на звание кандидатов от партии большинства. Кроме того, на портале будет возможность следить за трансляцией дебатов, участие в которых является обязательным для всех участников предварительного голосования.
"Отмечу, что в этом году впервые в регионах будет действовать открытая модель предварительного голосования, которая предусматривает голосование всех совершеннолетних жителей избирательного округа, – сообщил Ревенко. – Кандидатом может стать как член партии, так и беспартийный. Основное требование – отсутствие судимости и активов за рубежом".
Одной из особенностей праймериз-2018 станет то, что особое внимание будет уделено участникам в возрасте до 35 лет, которые ранее не занимались политикой. Для этой категории кандидатов предоставляется возможность принять участие в партийном проекте "Политстартап".
Напомним, в текущем году в России пройдет 77 выборных кампаний в 49 регионах. В 21 из них будут выбирать глав субъектов Федерации, жители 16 регионов будут выбирать депутатов законодательных собраний, в 12 пройдут выборы депутатов административных центров.
Кроме того, жители семи субъектов выберут глав административных центров, пройдут шесть муниципальных кампаний общей численностью 26700 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы в одномандатных округах. Единый день предварительного голосования "Единой России" – 3 июня.
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