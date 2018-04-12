Российским полицейским запретили улыбаться

В Краснодарском крае 1 июня вступит в силу ряд предписаний от руководства регионального главка МВД. Контролировать исполнение новых правил будут комендантские патрули.

Перечень состоит из довольно странных правил. Так, полицейским запретили посещать "Макдоналдс" и другие заведения общепита, улыбаться и хмуриться, сидеть в автобусах и изменять супругам. Кроме того, кубанским правоохранителям запрещено наказывать детей, носить короткие юбки, шорты и футболки с надписями на иностранном языке.

Снимок официального предписания 12 апреля опубликовал Telegram-канал "338". Сообщается, что специальные патрули будут проверять стражей порядка даже "в ночное время по адресам расквартирования". Согласно документу, за выявленные нарушения полицейским грозит увольнение. Примечательно, что запреты распространяются и на находящихся в отпуске сотрудников.

Подтвердить подлинность документа официально пока не удалось. Однако СМИ заподозрили, что это фейк. Дело в том, что в подписи к указанию допущена ошибка в фамилии начальника главка генерала Владимира Виневского.

Напомним, в 2015 году российским полицейским запретили выезд за границу, за исключением поездок в страны СНГ (кроме Украины), Абхазию и Южную Осетию. Распоряжение было распространено негласно, а затем закреплено приказом.



Однако не все полицейские могут похвастаться высокой моралью и соблюдением этических и профессиональных норм. Как писали Dni.Ru, летом 2017 года в Москве задержали сотрудницу правоохранительных органов по подозрению в занятии проституцией. В ее сумочке, кроме "рабочего" набора путаны (интимный гель, чулки, контрацептивы), было найдено служебное удостоверение старшего сержанта МВД России по Саратовской области.