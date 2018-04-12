Герои-летчики рухнувшего Як-130 спасли сотни жизней
Взлетевший с Борисоглебского аэродрома штурмовик выполнял полет в Грибановском районе. На борту находились летчик-инструктор и курсант.
В сложившейся ситуации мужчины повели себя героически. Заметив технические неполадки, военные успели увести самолет подальше от населенных пунктов и тем самым спасли сотни жизней. Оба катапультировались, их состояние оценивается как нормальное, пишет сайт "Комсомольская правда – Воронеж".
В администрации Большеалабухского сельского поселения рассказали, что ЧП произошло между селами Большие Алабухи и Власовка. Расстояние между населенными пунктами – около трех километров. "Мы услышали громкий взрыв. Подумали, газ. Потом увидели дым. Его было видно за километр. Местные жители также видели два парашюта", – поделилась сотрудница сельской администрации Наталья Сорокина.
Як-130 упал в районе
затопленного при половодье моста через реку Ворона. Одного из летчиков из воды
вытащил лодочник Сергей Бондарев,
работающий в районе переправы. Ему прямо на месте оказали первую помощь
сотрудники скорой помощи. По предварительным данным, у парня немного повреждена
рука.
Вскоре нашли и второго летчика-инструктора. Обоих мужчин отправили в военный госпиталь Борисоглебска. Летчики быстро вышли на связь с аэродромом, передает телеканал "360".
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