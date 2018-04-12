В попавшем в смертельное ДТП под Москвой автобусе было 40 детей

На трассе А107 возле города Красноармейска в Московской области после столкновения с легковым автомобилем съехал в кювет и перевернулся автобус с детьми. По данным телеграм-канала LifeShot, в легковушке погибли люди. Движение по дороге было полностью парализовано. По данным ГИБДД, в автобусе находились порядка 40 детей, передает "Говорит Москва". Проезжающие мимо водители помогают им выбраться из покореженного транспортного средства. По предварительным данным, пострадали семеро несовершеннолетних, один из них находится в тяжелом состоянии.

