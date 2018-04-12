В Архангельске при пожаре погибли два человека и кошка

В ночь на 12 апреля жители пятиэтажного многоквартирного дома на улице Победы в Архангельске обратились в экстренные службы города из-за задымления в подъезде. Источник дыма находился на четвертом этаже. "Вся квартира была в плотном дыму, который не оставил даже узкой прослойки пригодного для дыхания воздуха у пола", – цитирует Flashnord сообщение регионального управления МЧС. У самого входа в квартиру спасатели обнаружили мертвую кошку хозяев. В глубине жилья они обнаружили мужчину и женщину. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть пострадавших. По предварительным данным, причиной возгорания смогла стать неосторожность при курении.