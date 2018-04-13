В Подмосковье обрушилась стена общежития

В подмосковном Ногинске обрушилась стена общежития. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания больше 30 человек, информации о пострадавших нет. По предварительным данным, людям предложили расположиться в автобусе, передает "Пятый канал". Позже их перевезут в пункт временного размещения.

Известно, что дом был построен в 1896 году. По факту происшествия проводится проверка, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости.