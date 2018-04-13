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Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок

Фото: GLOBAL LOOK press/42.mchs. gov.ru
Один из свидетелей по делу о халатности начальника пожарного караула Сергея Генина рассказал шокирующие подробности о тушении кемеровского торгового центра 25 марта. Он сообщил суду, что спасатели искали в первую очередь источник огня, а не находившихся там посетителей.
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В своих показаниях мужчина утверждает, что прибывшие на место трагедии пожарные сами говорили об этом. "При мне на четвертый этаж заходили два звена, они были связаны веревками. При этом нас никто не выгонял какое-то время. Спасатели при этом сами говорили, что ищут очаг возгорания, а не людей", – приводит слова очевидца телеканал "360".

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 Смертоносный пожар в Кемерово

Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

Прокуратура Кемеровской области сообщила о шести вынесенных Генину выговорах за нарушения. Известно, что подозреваемый, получив от охранника ТЦ информацию об очаге пожара, направил туда звено газодымозащитной службы. При этом таких задач перед ним не ставилось. У сотрудников не оказалось при себе средств пожаротушения.

Прокурор попросил суд арестовать пожарного до 11 июня. В свою очередь центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство. Пожарный арестован за халатность. Однако обвиняемый заявил, что планирует обжаловать решение суда, пишет газета "Известия".

Ранее Генин заявил о своей невиновности. "Виновным себя не считаю – у меня два уха, кричали человек 20", – сказал мужчина. По его словам, сотрудники ТРЦ не помогали пожарным. "Оттуда (из кинозала. – Прим. ред.) мы спасли одного человека. Если бы не вышли, я там сдох бы, так как воздух кончился. Зайдите в ванну и выключите свет – через 30 секунд вы не будете знать, где выход", – цитирует пожарного "Интерфакс". Также Генин сообщил, что план здания он получил перед выездом на пожар, а по прибытии, спустя семь минут, бумаги у него забрали.

Кроме того, выяснилось, что у командира тушившего "Зимнюю вишню" пожарного звена оказалось шесть выговоров. По данным прокуратуры, обвиняемый допускал нарушения при эвакуации людей.

Напомним, трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошла 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские комнаты. Следствие выяснило, что в ТЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправная принудительная система оповещения после начала возгорания не была включена сотрудниками торгового центра.  

Автор: Валерия Нарская13 апреля 2018, 11:18
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