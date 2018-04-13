Жители Подмосковья испугались пожара в ТЦ

Жители города Ногинска в Московской области не на шутку перепугались из-за возможного пожара в местном торговом центре. Телеканал "360" опубликовал видео очевидцев. На записи видно, как над зданием клубится дым. Свидетели жалуются на запах горелого пластика.

Выяснилось, что страхи обеспокоенных горожан были напрасны. По информации телеграм-канала Varlamov News, проблема была в вытяжке соседнего здания. Дым выходил через общую вытяжку на крышу здания ТЦ.