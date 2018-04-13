В аварии под Вологдой погибли семь человек

На трассе А114 близ деревни Царево в Череповецком районе Вологодской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, передает РИА Новости. Сообщается, что по меньшей мере семь человек погибли. Среди жертв жуткого ДТП – ребенок, передает телеканал "360". Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Известный шоумен дал откровенное интервью
У девушки глубокий аутизм и ДЦП
В семье популярной ведущей радостное событие
Актер не имеет ничего против однополых отношений