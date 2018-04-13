В Калининградской области за вырубку леса задержали полицейского

В Калининградской оласти по подозрению в незаконной вырубке леса в особо крупном размере задержан 35-летний капитан полиции, передает Flashnord. По версии следствия он, вместе с 35-летним жителем Черняховска и другими соучастниками, личности которых еще предстоит выяснить, незаконно рубили лесные насаждения во Фрунзенском участковом лесничестве. Ущерб от действий злоумышленников оценивается более чем в 3,4 миллиона рублей.