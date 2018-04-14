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Мертвого младенца в женской сумке выбросили на улице под Саратовом

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Вечером 13 апреля неподалеку от одного из домов на Короткой улице в городе Энгельс Саратовской области прохожие обнаружили женскую сумку, в которой лежало тело новорожденного мальчика без признаков жизни. Очевидцы обратились в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Устанавливается причина смерти младенца.

14 апреля 2018, 13:20

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