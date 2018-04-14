Под Москвой поймали разыскиваемого во Франции уроженца Грузии

Российские правоохранители задержали 48-летнего уроженца Грузии в съемной квартире в подмосковном Реутове, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Французская полиция объявила его в международный розыск по подозрению в организации краж, вымогательств и отмывания денежных средств. В соответствии с международным правом задержанный будет передан французским правоохранительным органам.
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