В Подмосковье произошел крупный пожар

В подмосковном городе Электросталь в ночь на 16 апреля случился пожар. Возгорание произошло в складских помещениях бывшего опытного завода.

Огонь распространился на площади в 480 квадратных метров, передает телеканал "360". Открытое горение удалось ликвидировать.

Информации о пострадавших нет. Видео с места происшествия публикует "Пятый канал".