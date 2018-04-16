В Подмосковье произошел крупный пожар

В подмосковном городе Электросталь в ночь на 16 апреля случился пожар. Возгорание произошло в складских помещениях бывшего опытного завода.
Огонь распространился на площади в 480 квадратных метров, передает телеканал "360". Открытое горение удалось ликвидировать.
Информации о пострадавших нет. Видео с места происшествия публикует "Пятый канал".
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