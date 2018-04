Владелец "Зимней вишни" сэкономил миллионы на безопасности

Проверки, проведенные два года назад, выявили многочисленные недостатки, допущенные при установке противопожарного оборудования в кемеровском ТЦ. Оно не соответствовало нормативной документации и ГОСТам.

Директор компании, проводившей проверку, Игорь Полозиненко, в настоящее время находится под арестом. Он показал следствию, что запрашивал в свое время на ремонт системы и приведение ее в соответствие требованиям у компании-собственника торгового центра – ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" – и ее гендиректора Юлии Богдановой семь миллионов рублей. Однако денег ему так и не выделили.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к расследованию, дальнейшее обслуживание свелось к латанию дыр. Все неполадки фиксировались в специальном журнале и устранялись – если судить по записям – в течение трех часов. Во всех случаях собственник ставился в известность. Последняя запись в журнале помечена 19 марта.

Поскольку оборудование изначально монтировали с нарушениями, оно не могло в критический момент функционировать в полной мере. К примеру, пути подачи воды в систему пожаротушения были установлены на улице и в холодное время года просто замерзали. По мнению экспертов, во время пожара сказались те обстоятельства, что система была установлена с нарушением правил и использовалась не по назначению – строители набирали из нее воду, что строжайше запрещено.

