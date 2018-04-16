В Нальчике загорелся центральный рынок

В ночь на 16 апреля в Нальчике произошел крупный пожар. Загорелся один из торговых павильонов центрального рынка.
Информации о пострадавших нет. Площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров, передает "Газета.ru". Огонь перекинулся на соседний павильон.
К тушение привлечены более 40 человек, сообщает телеканал "360". Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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