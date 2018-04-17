В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение

Сотрудники управления МЧС по Московской области предупредили местных жителей о густом тумане. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в регионе утром 17 апреля.

Видимость снизится до 200-500 метров, передает "Газета.ru" со ссылкой на агентство городских новостей "Москва". Водителям посоветовали значительно снизить скорость движения, а пешеходам – быть внимательнее при переходе проезжей части.