Тюменец стал русалкой из-за аномального потопа
С помощью юмористического ролика блогер решил привлечь внимание общественности к этой проблеме. Герой видео в одежде бросается в лужу, а потом перевоплощается в русалку с синим каре.
Эту запись Эдуард выложил в Instagram. "Произошло какое-то паранормальное явление! Люди! Жители Тюмени! Не выходите из домов! Я хочу сам лично проверить, что происходит", – говорит мужчина. После этого он надевает защитные очки, бросается в воду и барахтается там.
За сутки ролик набрал более 18 тысяч просмотров. Комментируя журналистам свой поступок, блогер пояснил, что идея возникла спонтанно, после того как он узнал о подтоплении.
Подписчики тюменца оценили его юмор: "Постарался, респект", "Огонь", "Вот хохма", "Хорошие у вас новости в Тюмени. Особенно русалка симпатяшка!"
В администрации Тюменского района заверили: потоп – не результат коммунальной аварии, всему виной талый снег. "Затопленные дворы не имеют к нам никакого отношения. Их убирают управляющие компании. Дорога – наша зона ответственности. Поскольку она находится в низине, и поскольку уважаемые управляющие компании ни одну кучу снега не вывезли со двора, это все потекло по двору и вытекло на дорогу. Плюс там поля вокруг. С полей вода уходит туда, где ниже, на дорогу. Поэтому получился потоп", – цитирует чиновника информагентство "Накануне.RU".
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