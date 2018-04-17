Безумные регионы: омич убил подругу и надругался над ее телом электропилой

Первомайскую демонстрацию в Хабаровске посвятят Илону Маску, а в Тюменской области горела школа. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



Нижегородского подростка осудят за нападение на 44-летнего соседа с ножом, передает NewsNN. Вечером 4 февраля, находясь в доме, расположенном в доме по улице Комсомольская поселка Решетиха Володарского района, 17-летний юноша в ходе конфликта нанес соседу по общежитию ранение в грудь. Пострадавшего госпитализировали Ссора произошла из-за того, что оппонент обвиняемого якобы не убрал за собой на кухне и в местах общего пользования.

Первомайскую демонстрацию в Хабаровске посвятят Илону Маску, сообщает Newizv.1 мая там пройдет традиционная "Монстрация" – шествие горожан в разных образах и с странными плакатами. В качестве девиза шествия пока побеждает слоган из мема про Илона Маска. Он появился в сети запуска ракеты-носитель Falcon Heavy. После запуска пользователи соцсетей придумали много вариантов отечественных "достижений" под слоганом "Как тебе такое, Илон Маск?"

В Ростовской области завели уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который изнасиловал двух девушек-подростков, пишет Rostovgazeta. "По данным следствия, мужчина арендовал жилье в Батайске. В 2017 году здесь он изнасиловал двух 15-летних девушек", – говорится в публикации. Сейчас 47-летний мужчина находится под стражей.

В Казани шесть рыбаков застряли на льдине на реке Волге в четырех километрах от берега. Мужчин спасли, передает Inkazan. В операции участвовали 18 человек и десять единиц техники. Оторвавшуюся льдину обнаружили в 14:35. За 15 минут все рыбаки были эвакуированы в судно на воздушной подушке, их доставили на берег. Пострадавших в результате происшествия нет.

В городе Ялуторовске Тюменской области произошел пожар в школе. Инцидент обошелся без тяжелых последствий. "Площадь пожара составила два квадратных метра, горела пластиковая дверь запасного выхода. Огонь был потушен до прибытия пожарных. Эвакуация сотрудниками МЧС не проводилась – безопасность детей обеспечили сами работники школы", – цитирует представителей ведомства пишет Nashgorod. Причину пожара в настоящее время устанавливают дознаватели.

Омич убил знакомую и надругался над ее телом, сообщает "Город55". Несмотря на то, что трагедия произошла 13 октября 2017 года, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено сейчас. По данным следствия, 44-летний мужчина вместе со знакомой находились в квартире, когда между ними возникла ссора. Обвиняемый ударил женщину топором по голове, омичка получила черепно-мозговую травму и скончалась. После этого убийца совершил надругательство на телом убитой. Для этого он использовал нож, электропилу и ножовки.

Житель Ижевска выдал себя за сотрудника Матч ТВ, чтобы отомстить обидчику, передает Udm-info. Конфликт у них произошел в ноябре 2017 года, когда оба ездили на хоккейный матч в Пермь. В начале марта 2018 года злоумышленник, действуя во исполнение своего плана, представившись сотрудником телеканала, отправил потерпевшему СМС-сообщение, в котором попросил перезвонить ему. В ходе телефонного разговора он предложил потерпевшему сняться в видеоролике для телеканала, пообещав за съемки 5000 рублей и назначив встречу в торговом центре. Встретившись в назначенное время в указанном месте, "сотрудник телеканала" вместо обещанной съемки и гонорара, нанес потерпевшему побои.

Грузовой состав и тягач Volvo столкнулись 17 апреля на железнодорожной станции Сысерть Свердловской области, пишет TagilCity. Столкновение произошло на переезде, у грузовика смята левая сторона кабины и прицеп. Один из вагонов поезда тоже был поврежден. По словам машиниста, он не заметил грузовик, так как было темно. Очевидцы пояснили, что водитель грузовика не остановился перед знаком у переезда. Пострадавших нет.

Волгоградец за деньги прописал в доме своих родителей без их ведома 22 узбеков, передает Novostivolgograda. Мужчина достоверно знал, что мигранты будут проживать в других районах области, и надеялся, что его маленький секрет в виде прописки иностранцев никто не узнает, в том числе и близкие. Максимальное наказание, которое грозит предприимчивому волгоградцу – три года лишения свободы.

В Башкирии три сотрудника колонии избили осужденного, сообщает Mkset. По версии следствия, утром 14 мая 2017 года пьяный осужденный самодельным ножом нанес удары в живот дежурному помощнику начальника колонии. В этот момент они находились в промышленной зоне тюрьмы. Помощник получил тяжелые раны. После этого три сотрудника колонии в подсобном помещении задержали осужденного и били его по пояснице и по стопам. Избитый был признан потерпевшим, но отказался давать показания. Несмотря на это, следователям удалось доказать причастность избивших его людей.

В Башкирии сварщик погиб от удара электрическим током, передает ToDay News Ufa. Установлено, что мужчина погиб во время выполнения работ по изготовлению приспособления для "шуровки" (перемешивания) руды в приемном бункере. Несчастный случай связан с производством. Причинами смертельного несчастного случая стали работа в стесненных, влажных условиях с категорией опасности третьего класса, а также неудовлетворительная организация производства работ руководством предприятия. По результатам расследования виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 390 тысяч рублей.