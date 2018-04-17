В крупном ярославском ТЦ произошел пожар

Из здания торгового центра "Вернисаж" из-за пожара эвакуировали около 800 человек, передает URA.Ru. Сообщается, что в одном из магазинов загорелась проводка. Столб черного дыма был виден из разных точек города. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали огонь. В результате произошедшего никто не пострадал. Очевидцы отметили, что из контактного зоопарка в ТЦ вывели на улицу всех животных.