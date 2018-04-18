Особенного подростка на резню в башкирской школе толкнули американцы

Кровавая бойня в школе города Стерлитамака в Башкирии обрастает новыми деталями. Выяснилось, что нападавший готовился к атаке несколько месяцев, вдохновляясь историей массового убийства в США.



Нападение на школу парень решил организовать, устав от одноклассников. У него были особенности в развитии, поэтому сверстники часто дразнили мальчика. Из опубликованной переписки ученика можно сделать вывод, что жестокая атака на детей не была спонтанной:

ПО ТЕМЕ Ударил ножом и облил бензином: жуткие подробности бойни в уральской школе

– Чем занимаешься, анимешник?

– Готовлюсь к уничтожению людей.

Также выяснилось, что к ужасному поступку парня подтолкнул кровавый инцидент в американской школе "Колумбайн", который повлек за собой множество жертв. Школьник опубликовал на своей странице "ВКонтакте" видео об Эрике Харрисе и Дилане Клиболде, которые в 1999 году убили 13 человек и ранили еще 23.

Ролик был выложен в среду около 06:00 мск – непосредственно перед нападением. Отметим, что юных злоумышленников зачастую вдохновляла именно школа "Колумбайн".

На страничке устроившего бойню в Стерлитамаке подростка можно найти немало изображений агрессивного характера. Фотографии окровавленных стен и многократно повторяющееся слово "ненависть" – во всем этом, судя по всему, ученик видел призыв к решительным действиям.

Напомним, что 18 апреля учащийся коррекционного класса устроил нападение на школу в Стерлитамаке. По предварительным данным, он зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники.

Ножом юноша порезал руку одной ученице, а также нанес ранение учителю. После этого он разлил горючее вещество и поджег. Злоумышленник и потерпевшие госпитализированы.

