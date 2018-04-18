Наглый офицер на Prado возмутил россиян
Конфликт между капитаном Росгвардии и водителем "Оки", который не уступил ему дорогу, разгорелся в подмосковной Балашихе. Владелец изделия отечественного автопрома обгонял внедорожник, когда навстречу из-за поворота вывернула Toyota Land Cruiser Prado с "крутыми" номерами, начинающимися с цифр 001.
Водителя Prado неуклюжие маневры "Оки" рассердили. По словам участника инцидента, офицер поморгал дальним светом, развернулся, догнал его и прижал к обочине. Выйдя из роскошной иномарки, капитан в грубой форме потребовал у владельца "Оки" отдать права.
На просьбу предъявить удостоверение офицер не реагировал. Увидев, что его снимают на телефон, сотрудник Росгвардии выбил гаджет из рук водителя, сел в машину, развернулся в неположенном месте и скрылся.
Увы, в семье не без уродов... https://t.co/SxPEKZtJAA— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 17 апреля 2018 г.
Видео, снятое пострадавшим, попало в распоряжение издания Life.ru, а пользователи Сети переслали его советнику директора Росгвардии Александру Хинштейну. "Не ваш кадр?" – поинтересовался подписчик аккаунта советника в Twitter. "Увы, в семье не без уродов", – ответил Хинштейн.
И этот вопрос в ходе служебной проверки также будет изучен. https://t.co/rosaqBqNiF— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 17 апреля 2018 г.
Комментаторы на этом не успокоились. Их заинтересовало, откуда у офицера в звании капитана деньги на внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Хинштейн пообещал, что этот вопрос будет изучен во время проверки обстоятельств инцидента.
Решение о назначении названо опрометчивым
Артист отказался от места на элитном погосте
Звезда не постеснялась продемонстрировать обнажившуюся часть зрителям
Артист предпочитает не афишировать подробности личной жизни