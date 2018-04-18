У пенсионера отбирают деньги за чужую BMW

В городе Петушки Владимирской области полицейский записал BMW на доверчивого пенсионера Сергея Лукашина, помогавшего ему по хозяйству. Машина сгорела, а в одиночку воспитывающий внуков мужчина вынужден отдавать половину своей небольшой пенсии государству.

Записал на себя BMW 535 Лукашин по просьбе знакомого более 15 лет назад. При этом ни об оплате транспортного налога, ни о необходимости снять с учета сгоревший год спустя автомобиль. Теперь мужчина должен государству астрономическую для него сумму за налог – 250 тысяч рублей. Избавиться от права собственности на давно уничтоженную машину он может, не погасив долг. И закон не на его стороне.

По словам пенсионера, за участие в сделке ему никто не заплатил. Кроме того, наивному Лукашину не объяснили, почему сотрудник МВД сам не может оформить автомобиль. С 2004 года мужчине начали поступать счета на уплату транспортного налога. Но и тогда он не обратил на них особого внимания и не придал значения возникшей проблеме. Полученные квитанции мужчина передавал полицейскому, передает RT.

В 2013 году Сергей Иванович официально стал пенсионером, в связи с задолженностью по уплате транспортного налога с него начали удерживать половину пенсии, составлявшей тогда 8500 рублей. И тогда-то мужчина начал свои мытарства по инстанциям в надежде объяснить чиновникам, что оформленная на него машина мало того, что де факто ему никогда не принадлежала, но еще и давно сгорела в аварии.

В июне 2014 года у Лукашина умерла дочь, оставив после себя трех детей. В отсутствие отца их воспитание полностью легло на плечи пенсионера. В конце февраля 2018 года Киржачский районный суд Владимирской области не удовлетворил иск Лукашина к налоговой службе о признании отсутствия права на автомобиль с 3 апреля 2002 года в связи с ненадлежащим ответчиком.

"В российском законодательстве есть нормы, подразумевающие, что имущество может быть признано собственностью только при фактической его передаче одной из сторон сделки. Сам договор купли-продажи не может считаться подтверждением того, что имущество было передано", – поделилась адвокат пенсионера Александра Коробко. По ее словам, в случае удовлетворения исковых требований в апелляционном суде ее клиент сможет поднять вопрос о возврате денежных средств, уже выплаченных им в счет транспортного налога.