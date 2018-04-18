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Регионы

У пенсионера отбирают деньги за чужую BMW

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
В городе Петушки Владимирской области полицейский записал BMW на доверчивого пенсионера Сергея Лукашина, помогавшего ему по хозяйству. Машина сгорела, а в одиночку воспитывающий внуков мужчина вынужден отдавать половину своей небольшой пенсии государству.
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Записал на себя BMW 535 Лукашин по просьбе знакомого более 15 лет назад. При этом ни об оплате транспортного налога, ни о необходимости снять с учета сгоревший год спустя автомобиль. Теперь мужчина должен государству астрономическую для него сумму за налог – 250 тысяч рублей. Избавиться от права собственности на давно уничтоженную машину он может, не погасив долг. И закон не на его стороне.

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По словам пенсионера, за участие в сделке ему никто не заплатил. Кроме того, наивному Лукашину не объяснили, почему сотрудник МВД сам не может оформить автомобиль. С 2004 года мужчине начали поступать счета на уплату транспортного налога. Но и тогда он не обратил на них особого внимания и не придал значения возникшей проблеме. Полученные квитанции мужчина передавал полицейскому, передает RT.

В 2013 году Сергей Иванович официально стал пенсионером, в связи с задолженностью по уплате транспортного налога с него начали удерживать половину пенсии, составлявшей тогда 8500 рублей. И тогда-то мужчина начал свои мытарства по инстанциям в надежде объяснить чиновникам, что оформленная на него машина мало того, что де факто ему никогда не принадлежала, но еще и давно сгорела в аварии.

В июне 2014 года у Лукашина умерла дочь, оставив после себя трех детей. В отсутствие отца их воспитание полностью легло на плечи пенсионера. В конце февраля 2018 года Киржачский районный суд Владимирской области не удовлетворил иск Лукашина к налоговой службе о признании отсутствия права на автомобиль с 3 апреля 2002 года в связи с ненадлежащим ответчиком.

"В российском законодательстве есть нормы, подразумевающие, что имущество может быть признано собственностью только при фактической его передаче одной из сторон сделки. Сам договор купли-продажи не может считаться подтверждением того, что имущество было передано", – поделилась адвокат пенсионера Александра Коробко. По ее словам, в случае удовлетворения исковых требований в апелляционном суде ее клиент сможет поднять вопрос о возврате денежных средств, уже выплаченных им в счет транспортного налога.

Автор: Валерия Нарская18 апреля 2018, 18:24

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